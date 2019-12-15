120-килограммовый рестлер из Сенегала Умар Кейн дебютировал в MMA.

Рост этого гиганта под два метра, он непобедимый тяжеловесный чемпион из сенегальского рестлинга – единоборства, в котором разрешены удары руками и тейкдауны.

Кейн дебютировал в промоушне ARES поединком против Софьяна Букичу в родном Сенегале. Соперник гигантского борца продержался всего два раунда и проиграл техническим нокаутом.

Скилл Умара не впечатляет, но физическая мощь позволила ему перемолоть соперника. Вот пара хайлайтов.

Ивент был прерван из-за погодных условий – в Дакаре высокая влажность, и продолжать бои не было возможности.

ARES FC – афро-европейский промоушн.

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