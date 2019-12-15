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Шлеменко победил Бранча удушающим в первом раунде
Российский боец быстро завершил главный бой вечера.
14 декабря в Екатеринбурге состоялся ивент RCC 7. В главном поединке вечера российский представитель ММА Александр Шлеменко победил бывшего представителя UFC Дэвида Бранча.
Бой закончился уже в первом раунде – Шлеменко взял оппонента на удушающий, и Бранч сдался за пару секунд до гонга.
- Статистика Александра – 59 побед при 13 поражениях. У Бранча теперь 23 вина и семь проигрышей.
- 35-летний Шлеменко претендует на контракт с UFC.
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