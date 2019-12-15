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Шлеменко победил Бранча удушающим в первом раунде

Шлеменко победил Бранча удушающим в первом раунде
Eurosport

57 мин. назад

Российский боец быстро завершил главный бой вечера.

14 декабря в Екатеринбурге состоялся ивент RCC 7. В главном поединке вечера российский представитель ММА Александр Шлеменко победил бывшего представителя UFC Дэвида Бранча.

Бой закончился уже в первом раунде – Шлеменко взял оппонента на удушающий, и Бранч сдался за пару секунд до гонга.

  • Статистика Александра – 59 побед при 13 поражениях. У Бранча теперь 23 вина и семь проигрышей.
  • 35-летний Шлеменко претендует на контракт с UFC.

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