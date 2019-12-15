Колби Ковингтон после поражения в бою против Камару Усмана обрушился с критикой на судью поединка Марка Годдарда.

«Обычно люди ****** [совокупляются] в спальне, а не в октагоне, Марк Годдард! Я вхожу туда, чтобы убить или быть убитым. Ты отнял у меня это. Ты отнял у людей честный бой. Тебе должно быть стыдно. Фейковый удар в пах. Фейковый тычок в глаз. Фейковая остановка боя. Фейковый реф», – бушевал боец в твиттере.

Глава промоушна Дэйна Уайт отчасти согласился с бойцом. «Судья абсолютно верно остановил бой. Фейковый тычок? Видимо, он не смотрел повтор. Удар в пах? Тут он прав, попадание было в район пояса», – приводит слова Уайта Bloody Elbow.

Вряд ли американскому бойцу стоит жаловаться на судью – уже после первого раунда Колби был уверен, что Камару оформил ему перелом. Он сидел в своем углу и повторял членам команды: «Я сломал челюсть. Кажется, я сломал челюсть».

А вот и сам момент.

Дэйна в общении с журналистами после боя подтвердил, что Колби заработал перелом.

Усман в пятом раунде главного поединка ивента нокаутировал Ковингтона.

В другом поединке вечера Александр Волкановски победил Макса Холлоуэя и забрал пояс чемпиона в полулегком весе.

Усман нокаутировал Ковингтона, Волкановски забрал титул у Холлоуэя. Все результаты UFC 245

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