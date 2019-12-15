Российский боец Вячеслав Дацик проиграл французу Жерому ле Баннеру на турнире TNA по кикбоксингу.

39-летнего Дацика отправили в нокаут во втором раунде. Французский боец изначально владел преимуществом и демонстрировал точные опасные удары ногами, Дацик не мог ответить тем же. Очередной удар Ле Баннера стал определяющим – Дацик упал. Пока рефери вел отсчет, Вячеслав тяжело дышал и пытался подняться на ноги, но не сумел. Правда, в начале определяющего раунда бой мог завершиться в пользу Дацика – он отправил француза на настил мощным ударом в челюсть.

46-летний Ле Баннер выступал в кикбоксинге, боксе, рестлинге и MMA. В боксе он не потерпел ни одного поражения.

Дацик после выхода из тюрьмы провел два поединка.

В первом он проиграл блогеру Артему Тарасову из-за дисквалификации, а затем победил кикбоксера Андрея Кирсанова.

Дацик в ресторане нокаутировал соперника, тот не мог подняться 10 минут

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