Getty Images
Ле Банне прокомментировал нокаут Дацика
Только слова уважения.
Французский кикбоксер Жером ле Банне прокомментировал победный бой против Вячеслава Дацика на турнире TNA в Казани.
«Дацик – очень сильный и неординарный соперник с необычным стилем и сложными ударами. Бой был непростым. Я рад победе. Возможно, это был мой последний поединок в России.
Как я остаюсь в такой форме в 46 лет? Мне скоро 47, а секрет прост – у меня молодая жена. Я должен быть в форме», – цитирует Ле Банне «Р-Спорт».
- Француз нокаутировал Дацика во втором раунде.
- Дацик отказался комментировать поражение.
Ле Банне нокаутировал Дацика ударом с ноги
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте