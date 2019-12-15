Французский кикбоксер Жером ле Банне прокомментировал победный бой против Вячеслава Дацика на турнире TNA в Казани.

«Дацик – очень сильный и неординарный соперник с необычным стилем и сложными ударами. Бой был непростым. Я рад победе. Возможно, это был мой последний поединок в России.

Как я остаюсь в такой форме в 46 лет? Мне скоро 47, а секрет прост – у меня молодая жена. Я должен быть в форме», – цитирует Ле Банне «Р-Спорт».

Француз нокаутировал Дацика во втором раунде.

Дацик отказался комментировать поражение.

Ле Банне нокаутировал Дацика ударом с ноги

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