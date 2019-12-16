Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о необычных эмоциях после поединка с Конором Макгрегором в октябре 2018 года.

«Я терпел во время подготовки и боя, копил эти эмоции, чтобы не сорваться. Но у меня свое понимание. Для меня было непонятно, как такой же спортсмен, как я, может меня оскорблять. Я, наверное, хотел их покусать. Отец – другой человек, для него это непонятно. И он не одобрил бы этот поступок», – приводит слова 31-летнего Хабиба ТАСС.

Нурмагомедов победил Макгрегора в четвертом раунде удушающим приемом.

Следующий соперник Хабиба – Тони Фергюсон, они подерутся 18 апреля.

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