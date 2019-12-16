Бывший боец UFC Дмитрий Смоляков считает, что футболисты и хоккеисты получают необоснованно высокие оклады.

«Бокс, борьба и ММА – это борьба нищих. У футболистов и хоккеистов необоснованные зарплаты, которые они спускают на наркотики. Все в миллионах, а какая от них польза? Все руки в татуировках, шея и даже мозги. Будто отмотали 30 лет на зоне, хотя даже там так не расписываются. Мы хоть характер показываем, когда нас бьют, а они уже умирают, чуть их кто задел. Матерятся, плюются и так далее.

Единственный раз дошли до четвертьфинала – подвиг. Наши боксеры и борцы приносят кучу медалей – какое признание получают они? Квартиру и машину за всю карьеру. И это получает только один человек раз в жизни. А сколько дармоедов в футболе? Распустите хотя бы одну бюджетную команду и отправьте средства на помощь олимпийцам.

В Калининграде на сборище людей, которые по мячу попасть не могут, бюджет более 200 миллионов рублей, а на детский спорт – проведение всех турниров, сборов и так далее – меньше двух миллионов. Это включая зарплаты тренеров, которые работают с сотнями детей. 20 тысяч зарплата. Система неправильно построена. Нищета. Поэтому если и есть довольные, только не в боксе, борьбе или ММА», – цитирует Смолякова «Советский спорт».

На счету Смолякова три поединка в UFC (+0, -3).

В мае нынешнего года Смоляков был уволен из UFC после того, как получил 2-летний бан за допинг от USADA.

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