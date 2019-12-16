Президент UFC Дэйна Уайт рассказал, что Хабиб Нурмагомедов может посетить турнир UFC 256.

«Есть ли шанс, что Хабиб посетит бой Конора? Да. Шансы точно есть. Он может там появиться. Я не буду утверждать, но все может быть. Мне бы понравилось, если он приехал», – приводит слова Уайта ESPN.

Турнир UFC 256 пройдет 18 января в Лас-Вегасе.

Главным событием вечера станет поединок между Конором Макгрегором и Дональдом Серроне.

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