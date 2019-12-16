Хабиб может посетить бой Конора против Серроне
Будет новая потасовка вне октагона?
Президент UFC Дэйна Уайт рассказал, что Хабиб Нурмагомедов может посетить турнир UFC 256.
«Есть ли шанс, что Хабиб посетит бой Конора? Да. Шансы точно есть. Он может там появиться. Я не буду утверждать, но все может быть. Мне бы понравилось, если он приехал», – приводит слова Уайта ESPN.
- Турнир UFC 256 пройдет 18 января в Лас-Вегасе.
- Главным событием вечера станет поединок между Конором Макгрегором и Дональдом Серроне.
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