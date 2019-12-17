Скандальный боец MMA Вячеслав Дацик заявил, что планируемый бой с Александром Емельяненко переведен в разряд спорта, чтобы у участников поединка не было проблем с законом.

«Бой с Емельяненко состоится независимо от каких-либо других исходов. Этот бой имеет личную разборку, которая будет просто переведена в разряд спорта. Она будет переведена для того, чтобы никто из нас не сел в итоге», – цитирует 39-летнего Дацика ToFight.

В последнем поединке Дацик проиграл кикбоксеру Жерому ле Банне, Емельяненко победил Михаила Кокляева.

Дацик и Емельяненко конфликтуют около десяти лет.

Дацик: «Бой с Емельяненко по-любому состоится, и он по-любому получит ***** [люлей]»

Подписывайся на Eurosport.ru в твиттере