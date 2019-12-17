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Шлеменко предположил, как закончится бой Нурмагомедова и Фергюсона
В апреле увидим, сбудется ли сценарий.
Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко предположил, как завершится бой Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона.
«Фаворитом является Хабиб. Считаю, что он победит. Это будет контроль в партере с добиванием Тони, скорее всего, все пять раундов. Тони – довольно крепкий боец, который идет до конца, он будет со спины стараться работать локтями. Но борьба Хабиба на очень хорошем уровне. Она принесет ему успех в этом бою», – цитирует 35-летнего Шлеменко «Чемпионат».
- Нурмагомедов и Фергюсон подерутся 18 апреля.
- Шлеменко в последнем поединке победил экс-бойца UFC Дэвида Бранча.
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