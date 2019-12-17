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«Это ссыкло встало на пути, когда я шел в уборную». Гарбрандт рассказал о стычке с Яном
Американец представил версию событий.
Экс-чемпион UFC в легчайшем весе Коди Гарбрандт прокомментировал стычку с российским бойцом Петром Яном на турнире UFC 245 в Лас-Вегасе.
«Это ссыкло встало на пути, когда я один шел в уборную. Его время наступит! Но сначала нужно сделать бизнес 28 марта», – написал 28-летний американец в сториз. Его слова цитирует AllBoxing.
- Последний бой Яна состоялся в выходные, он нокаутировал Юрайю Фэйбера – напарника Гарбрандта.
- Недавно UFC анонсировала бой между Гарбрандтом и Рафаэлем Ассунсьяо.
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