Экс-чемпион UFC в легчайшем весе Коди Гарбрандт прокомментировал стычку с российским бойцом Петром Яном на турнире UFC 245 в Лас-Вегасе.

«Это ссыкло встало на пути, когда я один шел в уборную. Его время наступит! Но сначала нужно сделать бизнес 28 марта», – написал 28-летний американец в сториз. Его слова цитирует AllBoxing.

Последний бой Яна состоялся в выходные, он нокаутировал Юрайю Фэйбера – напарника Гарбрандта.

Недавно UFC анонсировала бой между Гарбрандтом и Рафаэлем Ассунсьяо.

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