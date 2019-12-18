В ночь с 14 на 15 декабря в Лас-Вегасе прошел турнир по смешанным единоборствам UFC 245. Петр Ян закончил поединок с Юрайей Файбером нокаутом в третьем раунде, но мог оформить победу еще раньше.

В одном из эпизодов схватки соперники встали друг напротив друга и улыбнулись. Российский боец воспользовался потерей концентрации соперника и провел серию мощнейших ударов в голову. Когда Файбер поднялся, стало ясно, насколько сурово ему досталось – лицо 40-летнего американца приобрело лиловый оттенок, на нем выступило несколько кровоподтеков и серьезное рассечение на скуле.

А вот так россиянин оформил победу – крутейшим хай-киком в голову.

Ян выиграл шестой из шести боев в UFC. Всего на его счету 14 побед в 15 встречах в смешанных единоборствах.

Для Файбера проигрыш Яну стал седьмым в UFC при 11 победах.

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