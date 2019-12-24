«Эти парни выбивают все дерьмо друг из друга! Чувак в красном – чемпион по кличке Пельмень, это его первое поражение. Думаю транслировать это в UFC Fight Pass, что скажете?» – глава UFC Дэйна Уайт определенно видел много крутых драк, но нокаут с турнира по пощечинам в Красноярске впечатлил даже его.

За полтора года такие турниры превратились из необычного трэша в соревнования, которые набирают несколько миллионов просмотров на ютьубе.

Как это пришло в Россию?

Соревнования по пощечинам зародились в Мексике, в России первый турнир прошел в 2018 году. Привез их Кирилл Сарычев – абсолютный рекордсмен в жиме штанги лежа.

«Сарычев привез эту штуку из Америки. Там татуированные латиносы и мексиканцы устраивали такие зарубы, хлестали друг друга по щекам. Там это набирало много хайпа. Кирилл привез эту идею оттуда и на Sarychev Power Expo 2018 организовал первый турнир», – рассказал Eurosport.ru участник таких соревнований Денис Вильданов.

Изначально Сарычев занимался организацией турниров по пауэрлифтингу, но затем нашел и новую нишу. «Мы с 2015-го проводим шикарные международные соревнования, в которых принимают участие атлеты из многих стран. Они несут правильный и позитивный посыл: привлечь внимание к здоровому образу жизни и пауэрлифтингу. Но в современном мире правильное не воспринимается. Это чуждо молодежи. А всякие пранки – смотрибельны. Решил организовать пощечины из-за чуйки. Казалось, что зайдет и будет интересно», – отметил Сарычев.

Каковы правила турнира по пощечинам?

Два участника стоят по обе стороны тумбы для армрестлинга и по очереди наносят друг другу удары по лицу открытой ладонью. Побеждает тот, после чьего удара соперник будет не в состоянии сделать ответный удар. Всего соперники делают до пяти ударов – если оба выстоят, то объявляется ничья.

Можно бить только пальцами, а не ладонью. Запрещено бить в область виска и глаз.

Запрещено уклоняться или склонять голову для смягчения удара. За одно нарушение дается фол, за два – дисквалификация.

Позади выступающих стоят люди, которые ловят спортсменов после нокаутов/нокдаунов.

Главная ивента – Вася Пельмень

В марте 2019 года в Красноярске проходил Siberian Power Show. Туда заявился Василий Камоцкий – 165-килограммовый фермер из города Иланский. «Отец в начале 90-х занялся фермерством. Сначала он физруком в школе работал, теперь уже 27 лет как фермер. Мы с братьями продолжаем это дело, не бросаем. Зачем мне турнир по пощечинам? На комбайн хочу накопить. Миллионов шесть-семь. Это штука, с которой года три ***** [ничего] делать не надо будет. Он будет ******* [стараться] за всех», – поделился мотивацией Василий Sports.ru.

Пельмень приехал с друзьями на Siberian Power Show чтобы посмотреть на выступления силачей и взять автографы у Михаила Кокляева и Кирилла Сарычева. Но друзья подначили Василия поучаствовать в соревнованиях по пощечинам. Тогда же за силачем и заркепилось его прозвище – ведущий попросил мужчину рассказать о себе, Камоцкий сказал, что обожает пельмени.

А дальше Пельмень разошелся. «Он отправлял в нокаут одного участника за другим. Если у Васи 168 кг веса, то у какого-то его соперника было 70. Почти 100 кг разницы, представляете? У одних от ударов шла носом кровь. Других шатало, их уводили врачи, откачивали. Словом, зрелище незаурядное», – поделился впечатлениями один из зрителей того турнира.

За яркое выступление Василий получил 30 тысяч рублей. Силач признался Eurosport.ru, что до этого не участвовал даже в боях: «Ходил где-то год в школьную секцию бокса, но на соревнования не ездил».

«Каменные лица» и сорванный поединок со звездой инстаграма из США

Популярность соревнований по пощечинам росла так быстро, что уже через пару месяцев ютьюб-блогер Амиран Сардаров (канал «Дневник Хача») решил сделать из этого шоу. Вместе с Кириллом Сарычевым он создал проект «Каменные лица» – пауэрлифтер стал главным судьей турнира, а Амиран занялся промоушном. На первый ивент в Москву позвали и Пельменя – тому пришлось первый раз в жизни лететь на самолете.

Первый выпуск вышел в конце мая и собрал 12 млн просмотров. На нем Пельмень вырубил Кирилла Терешина по прозвищу Руки-Базуки и свел к ничьей поединок с Сергеем (он же Халк из Москвы, а также Сатанист) Поштаком.

Турнир неплохо пошумел на западе. Daily Mail опубликовала на сайте материал с шапкой «Русские силачи брутально бьют друг друга по щекам ради приза меньше 300 фунтов», а самим Пельменем заинтересовался американский блогер Логан Пол (16,9 млн подписчиков в инстаграме). Блогер дал согласие прилететь в Россию и сразиться с Василием. Но за пару дней до поединка Пол объявил, что не полетит в Москву, сославшись на проблемы со здоровьем. Видимо, подействовала открытка от Камоцкого.

«После этого с Полом контактов не было. Может, он изначально и не планировал приезд. Это же американцы», – ухмыльнулся Пельмень.

Гонорары, новая волна хайпа, будущее турниров

В первых выпусках «Каменных лиц» участникам за победу в поединке платили 100 тысяч рублей, при ничьей сумму делили пополам, проигравший уходил ни с чем. Но в последних эпизодах платить стали меньше, возможно, из-за падения просмотров. «Я могу только строить догадки, но просмотры упали. Поначалу людям понравились пощечины, но потом они привыкли к ним – бои им более интересны. Да и Амиран понимал, что бои более перспективны, и сделал упор на это направление.

Плюс многие были готовы и за пятерку выступить – только выпусти. Это тоже сыграло большую роль», – рассказал Денис Вильданов.

Интерес к таким поединкам подняло поражение Пельменя после мощного нокаута. Вернее, не сам нокаут, а реакция на него главы UFC.

«После слов Дэйны проснулись все СМИ, даже европейские пишут, звонят – кому-то репортаж нужен, кому-то интервью. Я, конечно, удивился упоминанию Уайта. Но мне лично никто не писал: ни UFC, ни сам Уайт», – рассказал Eurosport.ru Камоцкий.

Год назад у Сарычева не было уверенности, что турниры будут проводиться на постоянной основе: «Тренировок никаких нет, это все отчаянные ребята. Палка о двух концах: вдруг кто-то умрет? Такое реально. Справок никто не предоставляет, медосмотр они не проходят. А если ранее была черепно-мозговая травма? Зачем брать на себя такую ответственность?»

У турниров по пощечинам есть все шансы занять нишу вроде боев на кулаках, как в Bare Knuckle FC. Может, дождемся даже боя Васи Пельменя с Иранским Халком.

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