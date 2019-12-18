В ночь на 15 декабря на ивенте UFC 245 Камару Усман защитил титул чемпиона промоушна в полусреднем весе в бою с Колби Ковингтоном. Макгрегор не остался в стороне.

Через пару часов после поединка Конор запостил вот такой твит: «145. 155. 170».

Числа – это максимальный вес в фунтах для полулегкой, легкой и средней весовых категорий в UFC. Похоже, ирландец нацелился на титул в полусреднем весе – пояса в легком и полулегком он уже завоевал.

Именно так твит воспринял действующий обладатель титула – Камару Усман. «Должно быть, он желает смерти. Это ему не легкий или полулегкий вес. Вы видели, что с ним сделал Хабиб? Боже ты мой.

Было бы нечестно бороться с Конором. Большой ему респект за все, что он сделал для спорта. Но это не то, чего он на самом деле хочет. Просто присядь, малыш, посиди. Научись ходить, прежде чем сможешь бегать. Потому что я бы сделал этому парню очень больно», – цитирует бойца ESPN.

Усман в пятом раунде главного поединка UFC 245 нокаутировал Ковингтона.

Конор 18 января подерется с Серроне в полусреднем весе.

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