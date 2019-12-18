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Колби показал рентгеновский снимок сломанной челюсти – выглядит жутковато

Колби показал рентгеновский снимок сломанной челюсти – выглядит жутковато
Eurosport

1 час назад

Ковингтон – мужик со стальными яйцами.

В интернете появился рентгеновский снимок челюсти Колби Ковингтона после боя против Камару Усмана на турнире UFC 245.

Последние два раунда Колби провел со сломанной челюстью: американец мужественно сражался против фаворита, но в пятом раунде судья остановил бой и присудил Усману победу техническим нокаутом. Позже Ковингтон в грубой форме оспорил это решение.

А вот так выглядит его челюсть прямо сейчас – ближе к ее левой стороне легко заметить крупную трещину. Именно в таком состоянии Колби бился против Усмана.

  • Благодаря победе над Ковингтоном Камару защитил титул чемпиона UFC в полусреднем весе.
  • Всего на счету Колби 17 поединков в MMA (+15, -2), Усман также провел 17 боев (+16, -1).

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