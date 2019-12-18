В интернете появился рентгеновский снимок челюсти Колби Ковингтона после боя против Камару Усмана на турнире UFC 245.

Последние два раунда Колби провел со сломанной челюстью: американец мужественно сражался против фаворита, но в пятом раунде судья остановил бой и присудил Усману победу техническим нокаутом. Позже Ковингтон в грубой форме оспорил это решение.

А вот так выглядит его челюсть прямо сейчас – ближе к ее левой стороне легко заметить крупную трещину. Именно в таком состоянии Колби бился против Усмана.

Благодаря победе над Ковингтоном Камару защитил титул чемпиона UFC в полусреднем весе.

Всего на счету Колби 17 поединков в MMA (+15, -2), Усман также провел 17 боев (+16, -1).

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