Бойцы, как пожарные, шахтеры, минеры и многие другие – самоотверженные и одновременно сумасшедшие люди, которые ежедневно подвергают себя колоссальной опасности. Один неосторожный шаг, взмах или удар – и жизнь оборвалась. Но если работники находятся в относительной безопасности хотя бы вне работы, то большинство бойцов лишены спокойствия даже за пределами октагона.

Вечно бурлящий адреналин катализирует неприятности и перемалывает судьбы: кто-то под его воздействием совершает ошибки сам, другие провоцируют на поступки окружающих. Болгарский боец Благой Иванов как раз такой – образ воина и знакомство с компанией неадекватов едва не отправили его в могилу раньше времени.

Благой ИвановGetty Images

Благой родился в семье чемпиона Болгарии по самбо – отец решительно распорядился его судьбой и с ранних лет отдал в единоборства. Пройдя через победы на чемпионате балканских стран и международных турнирах по дзюдо, в 23 года Иванов повторил достижение родителя – стал сильнейшим в стране.

Тем неожиданнее оказалось решение Иванова уйти в самбо, но именно этот шаг принес ему славу и подвел к уникальной победе. В 2008-м 24-летний Благой приехал на ЧМ в Санкт-Петербург и в полуфинале попал на Федора Емельяненко – действующего чемпиона мира и сильнейшего бойца Pride – на тот момент крупнейшей организации ММА.

«Он начал с хорошего удара, попал в первую минуту, но потом я сделал бросок за четыре балла и удержание – так и выиграл. Это был тяжелый бой», – с улыбкой вспомнил Благой спустя 11 лет. Неудивительно, что после успеха в поединке с Императором Иванов не испытал сложностей в финале за золото против малоизвестного немца Яноша Штефана.

В тот период болгарин уже выступал в ММА и с каждым боем рекламировал себя все ярче. Особо резонансной получилась схватка с японцем Кадзуюки Фудзитой: Благой в первых двух раундах сломал обе руки, но победил раздельным решением судей. Следом были несколько боев в Bellator, а затем случился эпизод, который навсегда отложился в памяти Иванова и его близких.

26 февраля 2012-го Благой отдыхал с двумя друзьями в баре Ice в центре Софии. Ранним утром в заведение ворвались головорезы – началась драка трое против десятерых, и один из нападавших пырнул бойца ножом в область подмышки. Чудом отбив атаку и истекая кровью (в итоге потерял два литра), Иванов поймал такси и поспешил в ближайшую больницу имени Пирогова, на пороге которой потерял сознание.

Спортсмена спасло чудо – лезвие прошло сквозь легкое и застряло в миллиметрах от сердца. Врачи и шесть часов интенсивной терапии с последующим пятидневным лечением привели Иванова в норму, после чего его отпустили домой. Но 12 марта состояние бойца резко ухудшилось, и его снова госпитализировали. Как рассказал позднее Благой, грязь с острия ножа вызвала заражение, и врачам пришлось экстренно ввести спортсмена в медикаментозную кому.

В состоянии на грани жизни и смерти под убойной дозой антибиотиков Иванов провел 40 дней. «Первое, что спросил у врачей: «Когда смогу снова драться? – уверяет болгарин. – Но врачи сказали, что драться пока нельзя. Хотя мысленно я повторял себе, что вернусь в ММА сильнее после произошедшего». Восстановление после комы заняло еще полтора месяца. За это время боец сильно потерял в весе – на первом видео после выписки походил на человека, который ни разу не бывал в спортзале.

«Думал, что, возможно, больше никогда не смогу драться, но стал сильнее – не только физически, но и психологически», – считает Иванов. На вопрос о том, из-за чего произошло нападение в то утро, он лишь нахмурился и ушел от ответа. Только добавил, что знал тех людей, один из которых уже отсидел за решеткой.

Выяснилось: главарем банды и мерзавцем, который едва не нанес роковой удар, оказался человек с криминальным прошлым по прозвищу Dampela (Гантель). До нападения он привлекался за наркоторговлю и махинации с регистрацией автомобилей, но какой именно срок отбыл – неизвестно.

Иванову потребовалось больше полутора лет, чтобы набрать форму и вернуться в ММА. Тогда было невозможно поверить, что болгарин не только поднимется на прежний уровень, но и перешагнет через свою же планку. Хотя это произошло – после серии из 11 побед впервые он проиграл лишь в мае 2014-го, уступив удушающим Александру Волкову.

В 2019-м Благой по-прежнему в деле. Ему всего 33, на руках контракт с UFC и 11-е место в рейтинге тяжеловесов организации. И пусть последний поединок в ноябре на UFC 244 против Деррика Льюиса он не вытянул (проиграл раздельным решением судей), это не важно – проверенные обстоятельствами свинцовый характер и несгибаемая сила духа позволят ему взойти на вершину.

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