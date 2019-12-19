Бой в MMA завершился за 9 секунд без единого удара

Бой на турнире по MMA в Хорватии продлился всего девять секунд – один из спортсменов снялся еще до первого удара.

Случай произошел на турнире Fight Nation Championship. Оппоненты осторожно провели стартовые секунды поединка и не вступали в контакт. Вместо первого удара боснийский боец Ади Дуракович сигнализировал рефери о том, что он снимается с боя. Победу присудили аргентинцу Франсиско Баррио.

«Я почувствовал сильную боль в груди и перестал четко видеть. Я подошел к рефери и сказал, что со мной что-то не в порядке – это последнее, что я помню. В машине скорой я очнулся и снова отключился. В следующий раз я пришел в себя уже в больнице. Доктор объяснил мне, что я несколько раз потерял сознание», – приводит слова бойца Infobae.com.

Дураковича выписали через несколько часов, он восстанавливается дома.

Баррио раньше профессионально занимался греко-римской борьбой и чуть не поехал на Олимпиаду-2012 – он занял второе место в квалификации.

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