В конце октября Конор Макгрегор заглянул в Москву – визит получился крайне насыщенным. Ноториус прожарил дагестанцев («трусливый народ») и заглянул к Урганту, но главное – провел пресс-конференцию, на которой объявил, что вернется в октагон 18 января. Дэйна Уайт сначала все отрицал, но затем подготовил контракт и свел Конора с Дональдом Серроне.

После этого случилось странное: Ноториус внезапно замолчал. Его инстаграм окончательно превратился в рекламную платформу вискаря, а в твиттере давно не видно провокаций. Наоборот, Макгрегор желает бойцам удачи, разбрасывается респектами (например, в адрес Жозе Алдо, который перешел в легчайший вес), а еще постит ностальгические видосы со своими же нокаутами – короче, вполне мирный контент.

Почему так вышло? Вероятно, Конор не дурачок, поэтому прекрасно понимает: бой с Ковбоем определит, что произойдет с его карьерой дальше. Сегодняшний Макгрегор – человек-вчерашка, который когда-то владел поясом, но не побеждал больше трех лет. Статуса больше нет, про древние титулы все забыли, так что нельзя отвлекаться на соцсети и прочую ерунду. Никакого трештока, никаких терок с Хабибом, никаких идиотских предложений о реванше с Флойдом – Конор предельно сфокусирован на Серроне.

Коуч Мака Оуэн Родди признался, что они уже запустили лагерь: тренируются дважды в день, сбалансировали питание (видимо, отказались от Proper 12), а еще прокачивают выносливость, осознавая, что битва с Ковбоем может затянуться. «Лагерь в этот раз структурирован лучше, чем с Хабибом – там все было хаотично», – сообщил Родди. Даже по этим словам понятно: Конор возвращается не ради фана и денег, а для того, чтобы снова дотянуться до пояса.

Единственная проблема – уровень соперника. «Это вторая лига. Сколько Серроне проиграл из десяти последних боев? Семь или восемь?» – издевался Нурмагомедов, когда узнал, с кем Ноториус выскочит в октагон. Парадоксально: у Дональда и правда перепачканный рекорд (+4-6 в последних десяти поединках), но Ковбой – оптимальный оппонент для Макгрегора.

Во-первых, старичка принято уважать за сумасшедшую любовь к ММА: например, с тех пор как Конор последний раз демонстрировал фирменную походку, Серроне дрался пять раз – он действительно обожает махать кулаками и получать по морде. Во-вторых, Макгрегор еще год назад вызывал американца после того, как тот потушил свет Алексу Эрнандесу: следовательно, в январе 2020-го Ноториус выполнит обещание и заслужит респект. В-третьих, Конору не нужно отвлекаться на баттлы в соцмедиа. Они с Ковбоем уважают друг друга – Дональд даже выложил пост с виски и пивом, иронизируя над тем, что в октагоне сойдутся амбассадоры совсем разных алконапитков.

Дональд Серроне, Конор МакгрегорGetty Images

Но самое главное – реальный уровень Серроне. Да, он уступил Фергюсону (смачная гематома) и Гэтжи (Джастин сейчас в прайме), но перестучал Эла Яквинту – мужчину, который продержался против Хабиба дольше, чем Конор и Порье. Так что Дональд совсем не мешок: у него порядок с хайкиками, терпимая выносливость и абсолютно универсальный стиль. Маку придется готовиться и к борьбе, и к убийственным ударам, и к другим хитростям Ковбоя.

Понятно, что из-за возраста американец сдал и уже не претендует на пояса, но его миссия в UFC очень важна: Серроне выступает в роли экзаменатора. Тот, кто гасит Дональда, автоматически попадает в пантеон элитных бойцов. Тот, кто проигрывает, навсегда остается середняком. Получается, что Конор идет ва-банк: 18 января он либо сделает гигантский шаг к реваншу с Хабибом (Дэйна все устроит), либо навсегда похоронит в себе ММА-бойца и окончательно уйдет в ликеро-водочный бизнес.

Так что выход против Серроне – разумный подход со стороны человека, который добился всего и нуждается в сверхмотивации. Конор никогда не простит себе поражение от пенсионера, поэтому готовится к бою в Лас-Вегасе так, словно он чемпионский, а не разогревочный.

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