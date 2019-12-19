Ирландский боец MMA Конор Макгрегор в очередной раз напомнил о грядущем реванше против Хабиба Нурмагомедова.

«Я иду за тобой, маленькая трусливая крыса», – написал Конор в инстасторис, но затем удалил пост.

18 января Макгрегор впервые после поражения от Хабиба в октябре 2018-го выйдет в октагон – соперником ирландца станет Дональд Серроне.

Хабиб в апреле 2020 года проведет поединок против Тони Фергюсона.

Ранее Нурмагомедов назвал бой Макгрегор – Серроне поединком «второй лиги».

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