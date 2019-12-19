«Маленькая трусливая крыса». Конор наехал на Хабиба, а потом удалил пост
Ирландец не в первый раз проворачивает подобный трюк.
Ирландский боец MMA Конор Макгрегор в очередной раз напомнил о грядущем реванше против Хабиба Нурмагомедова.
«Я иду за тобой, маленькая трусливая крыса», – написал Конор в инстасторис, но затем удалил пост.
18 января Макгрегор впервые после поражения от Хабиба в октябре 2018-го выйдет в октагон – соперником ирландца станет Дональд Серроне.
- Хабиб в апреле 2020 года проведет поединок против Тони Фергюсона.
- Ранее Нурмагомедов назвал бой Макгрегор – Серроне поединком «второй лиги».
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