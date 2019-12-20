Российский боец MMA Магомед Исмаилов стал гостем ютьюб-шоу «ХукВам» и в прямом эфире дозвонился до российского бойца MMA Александра Емельяненко.

Исмаилов предложил Емельяненко провести поединок; Александр согласился, но попросил Магомеда заняться организацией ивента. Видеозапись шоу доступна по ссылке.

Исмаилов представляет среднюю весовую категорию, Емельяненко – тяжелую. Пока неизвестно, как именно будет решаться этот вопрос – возможно, спортсмены не станут сгонять/набирать вес, а подерутся в нынешних кондициях.

В ноябре Емельяненко провел поединок по правилам бокса против пауэрлифтера Михаила Кокляева и нокаутировал его в первом раунде.

На счету Емельяненко 36 боев в MMA (+28 =1 -7), на счету Исмаилова – 16 (+13 -3).

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