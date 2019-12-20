Прославившийся благодаря победе в турнире по пощечинам Василий Камоцкий по прозвищу Пельмень прокомментировал интерес к турниру от главы UFC Дэйны Уайта.

– Турнир по пощечинам можно назвать спортом или это просто шоу?

– Шоу. Хотя Дэйна Уайт тут выложил в инстаграме пост про наши пощечины. Думаю, это выглядело так: все выкладывают, дай и я выложу.

– То есть глава UFC решил хайпануть?

– Наверное, да. Но это внимание со стороны Уайта приятно, я офигел. Мне многие скинули ссылки на это.

– Не рассматриваете возможность выйти на бой по правилам бокса или ММА?

– ММА – точно нет, а вот насчет бокса можно будет подумать, – рассказал Камоцкий в интервью «Р-Спорту».

Чемпионат по пощечинам проходил в марте в Красноярске.

Пельмень, который вырубал людей на соревнованиях по спортивным пощечинам, сам отправился в нокаут

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