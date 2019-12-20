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Льюис нокаутировал боксера, который смеялся над бойцами MMA

Льюис нокаутировал боксера, который смеялся над бойцами MMA
Eurosport

1 час назад

Потребовал отвечать за слова.

Тяжеловес из UFC Деррик Льюис выложил видео, на котором нокаутировал боксера, оскорблявшего бойцов смешанных единоборств.

«Когда боксер говорит, что нокаутирует меня, потому что я боец MMA», – написал 34-летний американец в твиттере.

Также он выставил видео в инстаграме, но с другой подписью: «Когда боксер приходит в мой зал и говорит дерьмо. С ним все в порядке».

  • Льюис – пятый номер в рейтинге тяжеловесов.
  • Статистика Льюиса в MMA – 22 победы, семь поражений и один несостоявшийся поединок.

Боец ММА провел 40 дней в коме после ножевого в сердце. Он поборол Емельяненко и выиграл ЧМ по самбо

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