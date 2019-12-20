Тяжеловес из UFC Деррик Льюис выложил видео, на котором нокаутировал боксера, оскорблявшего бойцов смешанных единоборств.

«Когда боксер говорит, что нокаутирует меня, потому что я боец MMA», – написал 34-летний американец в твиттере.

Также он выставил видео в инстаграме, но с другой подписью: «Когда боксер приходит в мой зал и говорит дерьмо. С ним все в порядке».

Льюис – пятый номер в рейтинге тяжеловесов.

Статистика Льюиса в MMA – 22 победы, семь поражений и один несостоявшийся поединок.

Боец ММА провел 40 дней в коме после ножевого в сердце. Он поборол Емельяненко и выиграл ЧМ по самбо

Подписывайся на Eurosport.ru в инстаграме