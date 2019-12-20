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Льюис нокаутировал боксера, который смеялся над бойцами MMA
Потребовал отвечать за слова.
Тяжеловес из UFC Деррик Льюис выложил видео, на котором нокаутировал боксера, оскорблявшего бойцов смешанных единоборств.
«Когда боксер говорит, что нокаутирует меня, потому что я боец MMA», – написал 34-летний американец в твиттере.
Также он выставил видео в инстаграме, но с другой подписью: «Когда боксер приходит в мой зал и говорит дерьмо. С ним все в порядке».
- Льюис – пятый номер в рейтинге тяжеловесов.
- Статистика Льюиса в MMA – 22 победы, семь поражений и один несостоявшийся поединок.
Боец ММА провел 40 дней в коме после ножевого в сердце. Он поборол Емельяненко и выиграл ЧМ по самбо
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