Боец UFC Генри Сехудо объяснил отказ от чемпионского пояса в наилегчайшем весе.

«Меня не лишали титула, я отказался от него сам. Тройной чемпион добровольно оставил пояс жалким подражателям – так называемым топам наилегчайшего веса. Я добровольно оставил пояс, так что передайте им всем, чтобы они преклонили колени», – цитирует 32-летнего Сехудо MMA Junkie.

У Сехудо остается чемпионский пояс в легчайшем весе.

Также он раскручивает идею о межгендерном титуле и вызвал на бой Валентину Шевченко.

Бой Шевченко и Сехудо нужен UFC, спорту и всему миру. Валентина может сделать из Генри клоуна

Подписывайся на нас в инстаграме