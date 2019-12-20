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«Оставил пояс жалким подражателям». Сехудо объяснил отказ от титула в наилегчайшем весе

«Оставил пояс жалким подражателям». Сехудо объяснил отказ от титула в наилегчайшем весе
Eurosport

1 час назад

И велел всем преклонить колени.

Боец UFC Генри Сехудо объяснил отказ от чемпионского пояса в наилегчайшем весе.

«Меня не лишали титула, я отказался от него сам. Тройной чемпион добровольно оставил пояс жалким подражателям – так называемым топам наилегчайшего веса. Я добровольно оставил пояс, так что передайте им всем, чтобы они преклонили колени», – цитирует 32-летнего Сехудо MMA Junkie.

  • У Сехудо остается чемпионский пояс в легчайшем весе.
  • Также он раскручивает идею о межгендерном титуле и вызвал на бой Валентину Шевченко.

Бой Шевченко и Сехудо нужен UFC, спорту и всему миру. Валентина может сделать из Генри клоуна

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