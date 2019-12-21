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Брат Хабиба проиграл первый бой в UFC, уступив Барселосу единогласным решением судей
Брат-чемпион такое не одобрит.
Брат чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Саид проиграл бразильцу Раони Барселосу в рамках UFC Fight Night 165.
Бой прошел на Sajik Arena в южнокорейском Пусане. Саид и Раони бились в одном из поединков предварительного карда. Бойцы выступают в наилегчайшем весе.
Судьи единогласно отдали победу бразильцу: 30-27, 29-28, 29-28.
- Это поражение – первое для Саида в UFC и второе в карьере. Общая статистика Нурмагомедова: 13-2-0.
- Статистика боев Барселоса: 15-1-0.
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