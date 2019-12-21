Российский представитель смешанных единоборств Александр Волков ответил на вопрос подписчика о том, почему он не выносит на бои национальный флаг.

Один из фолловеров бойца спросил у него в инстаграме: «Александр, вы очень интересный боец, хотелось бы один вопрос вам задать, почему вы не выносите на ваши бои флаг России?»

Волков ответил красиво: «Давит груз ответственности».

Последний бой россиянин провел 9 ноября против Грега Харди, Волков вышел в октагон после годичного перерыва и победил решением судей.

Ранее претензии на тему флага высказывали в адрес Хабиба Нурмагомедова.

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