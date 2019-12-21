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Кадыров вызвал на бой Александра Емельяненко
Подраться с Емельяненко-младшим хочет даже глава Чечни.
Глава чеченской республики Рамзан Кадыров вызвал на поединок представителя MMA Александра Емельяненко.
Политик через инстаграм предложил Александру провести бой и спросил подписчиков о том, по правилам какого единоборства им стоит подраться. «Добрый вечер всем. У нас в спортивном мире пошла такая мода – все, кому не лень, вызывают на бой Александра Емельяненко. Я тоже решил это сделать, но пока не определился, в каком виде спорта. Как вы думаете, бокс или ММА?» – сказал Кадыров в видеоролике.
- В конце ноября Александр побил Михаила Кокляева в первом раунде боксерского поединка.
- Емельяненко договорился о поединке с бойцом MMA Исмаиловым.
Боец ММА провел 40 дней в коме после ножевого в сердце. Он поборол Емельяненко и выиграл ЧМ по самбо
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