Getty Images
Александр Емельяненко ответил на вызов Кадырова
Так принял или нет?
Боец MMA Александр Емельяненко отреагировал на вызов Рамзана Кадырова.
Глава Чечни ранее 21 декабря записал для бойца видеообращение с предложением о бое. Политик не определился с форматом схватки и спросил у подписчиков, по каким правилам им стоит драться – бокса или MMA.
Александр оперативно ответил на вызов – опубликовал оригинальное видео Кадырова и подписал ролик так: «Флэшмоб «вызови Емельяненко» на бой дошел и до моего друга Рамзана. «Ахмат» сила!»
- В ноябре Емельяненко провел поединок по правилам бокса против пауэрлифтера Михаила Кокляева и нокаутировал его в первом раунде.
- На счету Емельяненко 36 боев в MMA (+28 =1 -7).
Боец ММА провел 40 дней в коме после ножевого в сердце. Он поборол Емельяненко и выиграл ЧМ по самбо
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте