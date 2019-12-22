Боец MMA Александр Емельяненко отреагировал на вызов Рамзана Кадырова.

Глава Чечни ранее 21 декабря записал для бойца видеообращение с предложением о бое. Политик не определился с форматом схватки и спросил у подписчиков, по каким правилам им стоит драться – бокса или MMA.

Александр оперативно ответил на вызов – опубликовал оригинальное видео Кадырова и подписал ролик так: «Флэшмоб «вызови Емельяненко» на бой дошел и до моего друга Рамзана. «Ахмат» сила!»

В ноябре Емельяненко провел поединок по правилам бокса против пауэрлифтера Михаила Кокляева и нокаутировал его в первом раунде.

На счету Емельяненко 36 боев в MMA (+28 =1 -7).

Боец ММА провел 40 дней в коме после ножевого в сердце. Он поборол Емельяненко и выиграл ЧМ по самбо

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