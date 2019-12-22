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Sobytiya News: у Хабиба родился сын

Sobytiya News: у Хабиба родился сын
Eurosport

43 мин. назад

Нурмагомедов стал отцом в третий раз.

У чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова родился второй сын.

Информацию сообщил Sobytiya News источник из окружения 31-летнего бойца. У Хабиба и его жены Патимат уже есть двое детей – четырехлетняя дочь Фатима и двухлетний сын Магомед.

  • В сентября Нурмагомедов защитил чемпионский титул, одолев американца Дастина Порье.
  • Следующий бой состоится 19 апреля, соперником станет Тони Фергюсон из США.

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