У чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова родился второй сын.

Информацию сообщил Sobytiya News источник из окружения 31-летнего бойца. У Хабиба и его жены Патимат уже есть двое детей – четырехлетняя дочь Фатима и двухлетний сын Магомед.

В сентября Нурмагомедов защитил чемпионский титул, одолев американца Дастина Порье.

Следующий бой состоится 19 апреля, соперником станет Тони Фергюсон из США.

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