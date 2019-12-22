Getty Images
Sobytiya News: у Хабиба родился сын
Нурмагомедов стал отцом в третий раз.
У чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова родился второй сын.
Информацию сообщил Sobytiya News источник из окружения 31-летнего бойца. У Хабиба и его жены Патимат уже есть двое детей – четырехлетняя дочь Фатима и двухлетний сын Магомед.
- В сентября Нурмагомедов защитил чемпионский титул, одолев американца Дастина Порье.
- Следующий бой состоится 19 апреля, соперником станет Тони Фергюсон из США.
Хабиб скрывает жену Патимат от посторонних глаз. Что известно об их любви
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте