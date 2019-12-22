Генеральный секретарь федерации бокса России Умар Кремлев заинтересовался возможным поединком между бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко и президентом Чечни Рамзаном Кадыровым.

«Конечно, нужно проводить бой по правилам бокса. Рамзан Ахматович занимался боксом и любит его. Я готов поддержать и организовать этот бой. Будет очень интересно, я эту инициативу поддерживаю», – цитирует Кремлева Sport24.

В ноябре Емельяненко провел поединок по правилам бокса против пауэрлифтера Михаила Кокляева и нокаутировал его в первом раунде.

Кадыров вызвал Емельяненко на бой в видеообращении, Александр не дал определенного ответа.

Александр Емельяненко ответил на вызов Кадырова

Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме