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Кремлев готов организовать бой между Кадыровым и Емельяненко

Кремлев готов организовать бой между Кадыровым и Емельяненко
Eurosport

17 мин. назад

Федерация бокса радостно вписывается в шоу.

Генеральный секретарь федерации бокса России Умар Кремлев заинтересовался возможным поединком между бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко и президентом Чечни Рамзаном Кадыровым.

«Конечно, нужно проводить бой по правилам бокса. Рамзан Ахматович занимался боксом и любит его. Я готов поддержать и организовать этот бой. Будет очень интересно, я эту инициативу поддерживаю», – цитирует Кремлева Sport24.

  • В ноябре Емельяненко провел поединок по правилам бокса против пауэрлифтера Михаила Кокляева и нокаутировал его в первом раунде.
  • Кадыров вызвал Емельяненко на бой в видеообращении, Александр не дал определенного ответа.

Александр Емельяненко ответил на вызов Кадырова

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