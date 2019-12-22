Южнокорейский боец UFC Чончхан Сон брутально нокаутировал американца Фрэнки Эдгара на турнире UFC Fight Night 165. Это был восьмой бой Сона в UFC.

Сону, который носит провище Корейский Зомби, хватило трех минут 18 секунд – он повалил соперника на настил серией точных ударов. Рефери не останавливал поединок, видя, что американец еще способен сражаться, и тогда Сон нанес несколько ударов сбоку по голове.

Статистика 32-летнего корейца – 16 побед и пять поражений.

Эдгар выиграл 32 поединка и уступил восемь раз.

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