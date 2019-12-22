Российский боец MMA Александр Емельяненко опубликовал фото с прогулки по лесу – спортсмен вместе со своей собакой Алтаем убил лося.

«Гуляя по лесу с Алтаем, мы встретили лося, Алтай лося победил в схватке один на один!» – написал Емельяненко под снимком.

Подписчикам Александра не понравился его поступок – они посчитали, что убивать лося было негуманно. «Красивое создание жить хотело и потомство иметь, а ты ради забавы убил его. Сколько на камеру лбом о пол ни бейся молясь, сверху все видно – кто в душе кается, а кто святого играет», – написал один из них.

«За что лося убили? Можно ведь просто по мишеням пострелять?!» – добавил другой.

Ранее Емельяненко получил вызов от главы Чечни Рамзана Кадырова и дал ответ.

В ноябре Александр в поеднике по правилам бокса нокаутировал пауэрлифтера Михаила Кокляева.

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