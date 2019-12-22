Лучший легковес UFC Хабиб Нурмагомедов встретился с подростком из Краснодарского края Ярославом Троценко. Парень давно мечтал о встрече с Нурмагомедовым – Хабиб исполнил его мечту.

Чтобы его желание воплотилось в жизнь, Ярослав отправил письмо на проект «Елка желаний» – благотворительную акцию для детей-сирот и воспитанников детских домов. Организаторы акции помогают детям в осуществлении их заветных желаний.

«После встречи с Хабибом я был в шоке от счастья, ночь потом не спал, у меня была бессонница, я просто был в шоке. Я начал усиленно тренироваться, хочу одерживать больше побед и хочу еще раз встретиться с Нурмагомедовым», – рассказал Ярослав.

В сентябре Хабиб победил американца Дастина Порье и во второй раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе.

В апреле 2020 года Нурмагомедов подерется с другим американцем – Тони Фергюсоном.

Бой Хабиба и Флойда будет неофициальным. Они просто заработают кучу денег

Подписывайся на нас Вконтакте