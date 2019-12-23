Бразильский кикбоксер отправил соперника спать вместе с гонгом. 2 года назад он уничтожил Адесанью
Бум!
Кикбоксер Алекс Перейра смачно нокаутировал Эртугрула Байрака на турнире Glory Collision 2, который прошел в Арнеме, Нидерланды.
Перейра завалил оппонента в самом конце первого раунда – Байрак отправился спать вместе со звуком гонга.
Два года назад – в марте 2017-го – Алекс в похожем стиле (левым хуком) выключил действующего чемпиона UFC в среднем весе Исраэля Адесанью.
- Перейра собирается перейти в MMA – он уже заявил, что это лишь вопрос времени.
- Статистика Алекса в кикбоксинге – 31 победа при шести поражениях (20 побед – нокаутом).
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