Кикбоксер Алекс Перейра смачно нокаутировал Эртугрула Байрака на турнире Glory Collision 2, который прошел в Арнеме, Нидерланды.

Перейра завалил оппонента в самом конце первого раунда – Байрак отправился спать вместе со звуком гонга.

Два года назад – в марте 2017-го – Алекс в похожем стиле (левым хуком) выключил действующего чемпиона UFC в среднем весе Исраэля Адесанью.

Перейра собирается перейти в MMA – он уже заявил, что это лишь вопрос времени.

Статистика Алекса в кикбоксинге – 31 победа при шести поражениях (20 побед – нокаутом).

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