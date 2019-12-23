«Вызываю на бой голливудскую актрису Марка Уолберга. Бой на все акции!» – написал Конор Макгрегор в твиттере в марте 2019-го. Внезапная ненависть объясняется просто – боец обижен на Марка за то, что актер владеет акциями UFC, но не дрался в октагоне. «Это смешно. Я потом и кровью создал эту компанию и тоже достоин получить акции. У Уолберга они есть, у меня – нет. Мы должны подраться», – Конор демонстрировал чудеса логики в октябре 2019-го. Но почему из всех знаменитостей, которые владеют акциями UFC (Бен Аффлек, Джимми Киммел, Энтони Кидис и другие), татуированный болтун выбрал именно Уолберга?

Марк – точно самый спортивный из всех, кто владеет UFC. Более повернутых на спорте людей там нет. 10 лет назад актер еще бултыхал пивным пузом, а сейчас в его теле всего шесть процентов жира при нормальном показателе в 20%. Многие актеры раскачиваются к ролям: Крис Хэмсворт («Тор»), Зак Эфрон («Спасатели Малибу»), Крис Прэтт («Стражи галактики») специально нанимали коучей для подготовки. Но Марк одержим фитнесом 24/7, будто он Криштиану Роналду, и расписание дня у него соответствующее.

Актер поднимается в полтретьего утра и молится. После этого тягает железо, играет в гольф, занимается детьми и ложится спать в полвосьмого вечера. Убедитесь, как много он успевает.

Как любой бодибилдер, Марк очень много лопал. Для подготовки к роли «Кровью и потом» (Pain&Gain) Уолберг обедал 10 раз в день, чтобы внешне не отличаться от настоящего фитнес-инструктора. «Я съел столько курицы, что теперь думаю – я уже сам курица», – шутил актер. На съемках он весил 100 кг при семи-восьми процентах жира и 173 см роста – даже на фоне Скалы Дуэйна Марк выглядел впечатляюще.

Кристан Бэйл знаменит тем, что для каждой роли худеет, толстеет, жутко бреется. Для фильма «Власть» он набрал 22 кг, а в картине «Форд» против «Феррари» сбросил 30 кг. Но даже Кристиан удивится, что творит с собой Уолберг для ролей. В 2013-м он весил 100 кг в «Кровью и потом», а через год – 62 кг в «Игроке». К 2016 году он набрал до 98 кг в «Глубоководном горизонте» и скинул до 77 кг в «Трансформерах» спустя 12 месяцев. Даже в своей первой главной роли в фильме Пола Томаса Андерсона «Ночи в стиле буги» (крайне рекомендуется к просмотру) Марк уже был раскачанным и рельефным, как кирпичный дом. Но амбиции в кино тут ни при чем.

Макгрегор очень рискует, когда называет Уолберга голливудской актрисой. Вполне успешный, богатый и гламурный артист начинал путь на ужасном дне. Он был младшим из девяти детей в бедной ирландской семье. Отец работал дальнобойщиком, мать – медсестрой. Когда они развелись, мама настолько погрязла в работе, что Марк с братьями и сестрами воспитывали себя сами. Так будущий актер уже в 14 лет бросил школу, оказался в уличной бостонской банде, торговал марихуаной, употреблял наркотики сам, промышлял воровством в магазинах и банальным гоп-стопом. Естественно, физическая сила требовала подкрепления, и все свободное время Уолберг тусил с друзьями-гангстерами на спортивных площадках и в подвальных качалках.

В 16 лет Марк обдолбался чем-то, напал на аптеку и в одиночку зверски избил двух взрослых мужчин так, что один из пострадавших частично потерял зрение. После ареста он сказал, что ничего не помнит из-за веществ. За это беспредельщика посадили в тюрьму на 45 дней. Достигнув дна, Марк оттолкнулся от него и постепенно выплыл наверх.

«У всех моих братьев и сестер начались проблемы, не только у меня. Я ведь вырос в таком районе Бостона, где многие прямо из школы отправлялись в тюрьму. Каждый день доказывал, какой я крутой и сильный, чтобы выжить. Вот в 16 лет в тюрьме и оказался. Дурак», – вспоминал Марк. В 42 года он вернулся в школу и закончил ее.

В фильме «Кровью и потом» Уолберг сыграл альтернативную версию себя: безмозглого качка, мечтающего разбогатеть любой ценой – будто Марк так и остался в уличной банде. Подготовка к роли превратила актера в одержимого фитнесом. Уолберга настолько увлек процесс превращения тела в машину, что он запустил собственный бренд спортивного питания Performance Inspired Nutrition. Артисту не нравился состав действующих брендов, поэтому для подготовки к роли он вложился в личный продукт и теперь продает его всем желающим. Сейчас в продаже есть обычный сывороточный протеин и с добавлением жиросжигающих компонентов, а еще предтренировочный комплекс из аргинина, бета-аланина, цитруллина, кофеина и креатина.

Увлечение Уолберга фитнесом, драками и уличное воспитание помогли ему снять потрясающую спортивную драму. В фильме «Боец» 2010 года Марк сыграл молодого боксера – для подготовки к роли он построил дома ринг, и как продюсер и соавтор сценария заманил в проект Кристиана Бэйла. Тот получил «Оскар» за лучшую роль второго плана, а фильм – номинации как лучший в году и за лучший сценарий. Уолберг несколько лет потратил на тренировки по боксу, чтобы сыграть в фильме, который считается одним из самых реалистичных в жанре: все бои Уолберг провел без дублеров, он бил и получал по-настоящему.

Отношения актера с UFC тоже сложились благодаря буйной юности – из-за страсти к дракам Уолберг купил пакет акций промоушена на 45 миллионов долларов. Из знаменитостей больше ценных бумаг только у сестер Уильямс – на 125 мультов.

Но есть здесь и второе дно. Один из крупнейших совладельцев и фактический босс UFC – голливудский суперагент Ари Эмануэль, один из самых влиятельных людей в мировом шоу-бизнесе. А по совместительству – друг и бывший агент самого Уолберга. В нулевые Марк создал очень успешный сериал «Красавцы» (Entourage), в котором стал прототипом главного персонажа, а другой ключевой персонаж, агент и друг главгероя, – калькой с Эмануэля.

Ари в отличных отношениях с Конором Макгрегором, он сделал UFC самым хайповым промоушеном мира с помощью ирландца. Уолберг тоже выходец из Ирландии – страны очень патриотичной и чтящей родину. Так что Марк и Конор наверняка близко знакомы благодаря корням и общей дружбе с Ари.

Марк Уолберг и Конор МакгрегорEurosport

Выпады Макгрегора в сторону Уолберга – всего лишь трешток. Что не отменяет вероятности отличного боя: в схватке с Конором актер наверняка продемонстрирует все, чему научился на улице, в тренажерном зале и на многолетних тренировках по боксу.

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