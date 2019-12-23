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Боец из Кыргызстана нокаутировал соперника ударом с колена
Прицельный и эффективный удар.
Боец смешанных единоборств из Кыргызстана Дастан Шаршеев нокаутировал белорусского соперника Александра Михайлина на турнире в турецком Стамбуле.
Бой закончился в первом раунде – Шаршеев отправил Михайлина в нокаут мощным ударом колена. Видео нокаута – на временной отсечке 3:30.
- Бойцы сражались в весовой категории до 70,3 кг.
- Это четвертая победа Шаршеева в MMA – ранее он успешно выступал в кикбоксинге.
Бразильский кикбоксер отправил соперника спать вместе с гонгом. 2 года назад он уничтожил Адесанью
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