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Боец из Кыргызстана нокаутировал соперника ударом с колена

Боец из Кыргызстана нокаутировал соперника ударом с колена
Eurosport

30 мин. назад

Прицельный и эффективный удар.

Боец смешанных единоборств из Кыргызстана Дастан Шаршеев нокаутировал белорусского соперника Александра Михайлина на турнире в турецком Стамбуле.

Бой закончился в первом раунде – Шаршеев отправил Михайлина в нокаут мощным ударом колена. Видео нокаута – на временной отсечке 3:30.

  • Бойцы сражались в весовой категории до 70,3 кг.
  • Это четвертая победа Шаршеева в MMA – ранее он успешно выступал в кикбоксинге.

Бразильский кикбоксер отправил соперника спать вместе с гонгом. 2 года назад он уничтожил Адесанью

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