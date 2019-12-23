Перуанский боец швырнул соперника об пол и сломал ему руку – смотри это видео на свой страх и риск
Мощнейший бадибэг.
Перуанский боец MMA Милко Тукто победил американца Сальвадора Бесерру в рамках турнира Combate Americas 53, который прошел в столице Перу – Лиме.
Тукто яростно швырнул соперника на настил – так, что тот в результате падения сломал руку. Судья остановил поединок и присудил победу Милко.
Combate Americas 53 – турнир, в котором спортсмены бились за итоговую победу по системе плей-офф. Победив Бессеру, Тукто решением судей уступил американцу Эрику Гонсалесу.
- В финале Гонсалес проиграл перуанцу Умберто Банденаю.
- Банденай забрал призовой фонд в размере 100 тысяч долларов.
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