Перуанский боец MMA Милко Тукто победил американца Сальвадора Бесерру в рамках турнира Combate Americas 53, который прошел в столице Перу – Лиме.

Тукто яростно швырнул соперника на настил – так, что тот в результате падения сломал руку. Судья остановил поединок и присудил победу Милко.

Combate Americas 53 – турнир, в котором спортсмены бились за итоговую победу по системе плей-офф. Победив Бессеру, Тукто решением судей уступил американцу Эрику Гонсалесу.

В финале Гонсалес проиграл перуанцу Умберто Банденаю.

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