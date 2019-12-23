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«Ветер времени развеет неправду». Шлеменко в положительном ключе высказался о Сталине

«Ветер времени развеет неправду». Шлеменко в положительном ключе высказался о Сталине
Eurosport

20 мин. назадОбновлено 2 мин. назад

Заявление, после которого многие разочаруются в бойце.

Российский боец MMA Александр Шлеменко высказался о персоне Иосифа Сталина.

«А что вы знаете о Сталине? Многие слышали только о регрессиях и много мусора, но ветер времени развеет всю неправду об этом человеке», – написал Шлеменко в инстаграме. К посту Александр прикрепил видеоролик, рассказывающий о достижениях Сталина во время управления Советским Союзом.

  • В 2015 году издание Time включило Сталина в топ-10 самых богатых людей всех времен и народов – в период руководства СССР он фактически контролировал 9,6% мирового ВВП.
  • На счету Шлеменко 59 побед и 13 поражений в поединках по правилам MMA.

Шлеменко жестко раскритиковал девушку, выложившую фото с виски Конора на фоне академии «Авангарда»

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