Getty Images
«Ветер времени развеет неправду». Шлеменко в положительном ключе высказался о Сталине
Заявление, после которого многие разочаруются в бойце.
Российский боец MMA Александр Шлеменко высказался о персоне Иосифа Сталина.
«А что вы знаете о Сталине? Многие слышали только о регрессиях и много мусора, но ветер времени развеет всю неправду об этом человеке», – написал Шлеменко в инстаграме. К посту Александр прикрепил видеоролик, рассказывающий о достижениях Сталина во время управления Советским Союзом.
- В 2015 году издание Time включило Сталина в топ-10 самых богатых людей всех времен и народов – в период руководства СССР он фактически контролировал 9,6% мирового ВВП.
- На счету Шлеменко 59 побед и 13 поражений в поединках по правилам MMA.
Шлеменко жестко раскритиковал девушку, выложившую фото с виски Конора на фоне академии «Авангарда»
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте