20 000 билетов на турнир UFC 246 были раскуплены за три минуты.

Об этом у себя в телеграм-канале сообщил журналист Василий Конов. Главным поединком UFC 246 станет схватка Конора Макгрегора и Дональда Серроне – Конор появится в октагоне в первый раз за полтора года.

Турнир UFC 246 состоится 18 января в Лас-Вегасе. Выручка от продажи билетов составила 10 млн долларов (около 9 млн евро).

Последний на данный момент бой Конора датирован октябрем 2018 года – тогда Макгрегор в титульном поединке уступил представителю России Хабибу Нурмагомедову.

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