Американский представитель смешанных единоборств Дональд Серроне отрицает слухи о том, что ему заплатили за сдачу боя с Конором Макгрегором.

Ирландец возвращается в октагон спустя год без боев, и поединок с Ковбоем многие видят формальностью. Уайт открыто рассуждает о том, что после победы над Дональдом Конор будет претендовать на титул.

Некоторые даже предполагают, что UFC заплатила американцу за сдачу боя против одной из главных звезд промоушна. Такие разговоры выбешивают бойца. «Нихрена, я не падаю. Постоянно слышу всякое дерьмо, люди говорят мне: «Ходят разговоры, что тебе заплатят денег за то, чтобы ты поддался». Я бы не смог смотреть на себя в зеркало, если бы кто-то заплатил мне за сдачу боя. Такого не будет.

Я скорее подерусь бесплатно, чем возьму денег за проигрыш. Это не в моем стиле. Я выложусь по полной, как делаю каждый раз», – цитирует бойца MMA Fighting.

В активе 36-летнего Серроне 36 побед и 13 поражений.

Последний на данный момент бой Конора датирован октябрем 2018 года – тогда Макгрегор в титульном поединке уступил представителю России Хабибу Нурмагомедову.

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