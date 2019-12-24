В московском районе Бибирево трое хулиганов избили бывшего бойца MMA Дмитрия Кузнецова.

Кузнецов подвез подругу и доставал из машины холст, мимо него проходила компания из трех парней, и один из них задел Дмитрия. Он отреагировал агрессивно, завязалась драка. Бойцовские навыки не помогли мужчине – нападавшие избили Кузнецова и убежали.

Как сообщает «Подмосковье сегодня», Дмитрий закончил карьеру в MMA и занялся искусством – этим объясняется наличие в машине холста.

Кузнецов не получил серьезных травм и не стал обращаться в полицию.

Девушка экс-бойца тоже получила синяк.

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