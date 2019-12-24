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«Не сомневаюсь, что я выиграю». Кадыров серьезно настроен на бой с Емельяненко
Кажется, пранк зашел слишком далеко.
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров рассказал, что вызвал Александра Емельяненко на бой в шутку, но интерес к потенциальному поединку заставил его всерьез рассмотреть такую возможность.
«Я занимаюсь спортом и не сомневаюсь, что я выиграю. Проиграть точно не хочу.
Раз пошла такая мода в спорте – все, кому не лень, вызывают Сашу на бой, – я тоже решил вызвать… Я на самом деле сделал это с иронией, чтобы посмотрели те люди, которые вызывают его на разные бои.
Раз так все хотят, то мы выберем, по каким правилам провести бой. Я занимаюсь спортом и проигрывать не желаю. Мы с Сашей созванивались – он сам мне недавно набирал, – и решили, что обсудим этот вопрос позже, посмотрим, о чем договоримся», – приводит слова политика «Газета.ru».
- В ноябре Емельяненко провел поединок по правилам бокса против пауэрлифтера Михаила Кокляева и нокаутировал его в первом раунде.
- На счету Емельяненко 36 боев в MMA (+28 =1 -7).
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