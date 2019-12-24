Скандально известный боец MMA Вячеслав Дацик был задержан пограничниками при попытке пересечь российско-эстонскую границу.

В ночь с 21 на 22 декабря Дацик на лодке вместе со знакомым попытался пересечь реку Нарву. 24 декабря около шести утра спортсмена доставили в ОМВД по Сланцевскому району Ленинградской области. Об этом сообщает 47news.

Против Дацика возбудили уголовное дело по части третьей статьи 322 УК РФ «Незаконное пересечение границы, совершенное группой лиц по предварительному сговору». В ближайшее время суд вынесет Вячеславу наказание.

Супруга бойца Виктория рассказала, что ее муж попытался пересечь границу, помогая знакомому: «Он нам дом ремонтировал, зовут, вроде, Дима. Говорит, ему надо срочно перебраться через границу. Причин не знаю. Ну и на жалость надавил, трое детей у него, говорит.

Вот Слава и согласился. Он думал, на реке лед, и он просто направление покажет. Но река не встала, они поплыли на лодке, а весло сломалось. Их унесло и прибило к эстонской стороне, где их и задержали».

В середине декабря Дацик в поединке по правилам кикбоксинга уступил французу Жерому ле Банне.

В 2010 году Дацик бежал из психиатрической больницы в Ленинградской области и чуть позже объявился в Норвегии. По словам бойца, он добрался в Норвегию на резиновой лодке.

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