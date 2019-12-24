Члены индонезийского политической организации «Фронт защитников ислама» (FPI) выступили на митинге в поддержку притеснения уйгуров в Китае. Митинг прошел в крупнейшем городе Индонезии – Банда-Ачех.

На плакате, который развернули члены FPI, можно увидеть фамилию полузащитника «Арсенала» Месута Озила, который ранее раскритиковал руководителей Китая за геноцид уйгуров. Ниже фамилии Озила на постере находится фамилия чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, хотя он никак не высказывался по уйгурскому вопросу.

После заявления Озила о геноциде уйгуров аккаунт Месута забанили в китайском поисковике Baidu и удалили его из китайской версии Pro Evolution Soccer. Также в Поднебесной не показали матч АПЛ «Арсенал» – «Манчестер Сити».

Хабиб в середине декабря посетил место паломничества всех мусульман – Мекку.

НБА и АПЛ могут потерять 8 млрд долларов за 2 твита. Богатый Китай закрывает всем рот

Подписывайся на нас Вконтакте