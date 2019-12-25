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«Казахстан – бомба 💣». Хабиб приехал в Алматы и встретился с фанатами

«Казахстан – бомба 💣». Хабиб приехал в Алматы и встретился с фанатами
Eurosport

38 мин. назад

Чемпиону UFC понравилось в соседней стране.

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов посетил крупнейший населенный город Казахстана – Алматы.

«Отвечаю, устали, весь день на суете, но самое главное – все по плану. Казахстан – бомба 💣», – написал Нурмагомедов в инстаграме.

  • Сообщалось, что Хабиб приехал в Казахстан, чтобы провести встречу с болельщиками.
  • В сентябре 2019 года Нурмагомедов победил американца Дастина Порье и во второй раз защитил титул лучшего легковеса UFC.
  • В апреле следующего года Хабиб проведет бой против другого американца – Тони Фергюсона.

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