Виктория Дацик, жена российского бойца MMA Вячеслава Дацика, рассказала, что потеряла ребенка на четвертом месяце беременности.

«Когда Слава вышел на свободу в начале 2019 года, мы познакомились с Дмитрием. Это человек, который вместе со своим братом делал мелкий ремонт в доме. В пятницу этот Дмитрий с крокодильими слезами пришел к Славе: «Помоги, у меня проблемы – спрячь меня». Какого рода там были проблемы, от чего он бежал – я не знаю. Но он давил на жалость тем, что у него семья, что он не хочет, чтобы трое детей остались без отца.

Тут надо еще знать нашу ситуацию: два месяца назад мы потеряли ребенка. Я была беременна, на четвертом месяце плод замер. И когда Славе начали давить на жалость детьми, он сразу отозвался: «Давай помогу. Чем помочь?» Дмитрий попросил помочь перейти границу. У Славы жизнь только началась: хороший дом, семья, работа, бизнес, спортивная карьера. Он наконец-то стал получать то, чего заслуживает.

Очень большие у нас были планы – и по боям, и по бизнесу. И все это рушится из-за какого-то нереального стечения обстоятельств. Из-за того, что какая-то падла воспользовалась его добротой», – заявила Виктория.

24 декабря Дацика и его знакомого Дмитрия задержали за незаконную попытку пересечения границы между Россией и Эстонией.

В итоге Дацик, равно как и его знакомый, получили по два месяца ареста.

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