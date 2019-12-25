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Хабиб рассказал, каким из своих боев он гордится больше всего

Хабиб рассказал, каким из своих боев он гордится больше всего
Eurosport

42 мин. назад

Очевидный ответ.

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов на встрече с болельщиками в Алматы рассказал, каким из своих боев он гордится больше всего.

– Каким боем гордитесь больше всего?

– Бой, в котором я не имел права проигрывать! Предпоследний мой бой [с Конором Макгрегором].

– Макгрегор ждет реванша с вами?

– Передайте ему, пусть выиграет десять боев подряд, – заявил Хабиб.

  • В сентябре 2019 года Нурмагомедов победил американца Дастина Порье и во второй раз защитил титул лучшего легковеса UFC.
  • В апреле следующего года Хабиб проведет бой против другого американца – Тони Фергюсона.

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