Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов на встрече с болельщиками в Алматы рассказал, каким из своих боев он гордится больше всего.

– Каким боем гордитесь больше всего?

– Бой, в котором я не имел права проигрывать! Предпоследний мой бой [с Конором Макгрегором].

– Макгрегор ждет реванша с вами?

– Передайте ему, пусть выиграет десять боев подряд, – заявил Хабиб.

В сентябре 2019 года Нурмагомедов победил американца Дастина Порье и во второй раз защитил титул лучшего легковеса UFC.

В апреле следующего года Хабиб проведет бой против другого американца – Тони Фергюсона.

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