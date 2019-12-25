Хабиб рассказал, каким из своих боев он гордится больше всего
Очевидный ответ.
Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов на встрече с болельщиками в Алматы рассказал, каким из своих боев он гордится больше всего.
– Каким боем гордитесь больше всего?
– Бой, в котором я не имел права проигрывать! Предпоследний мой бой [с Конором Макгрегором].
– Макгрегор ждет реванша с вами?
– Передайте ему, пусть выиграет десять боев подряд, – заявил Хабиб.
- В сентябре 2019 года Нурмагомедов победил американца Дастина Порье и во второй раз защитил титул лучшего легковеса UFC.
- В апреле следующего года Хабиб проведет бой против другого американца – Тони Фергюсона.
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