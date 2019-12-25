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«Думаю, наши братья-казахи тоже будут рады». Хабиб купил квартиру в Алматы

«Думаю, наши братья-казахи тоже будут рады». Хабиб купил квартиру в Алматы
Eurosport

45 мин. назадОбновлено 44 мин. назад

Чемпион UFC в легком весе вложился в недвижимость.

Представитель смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов купил квартиру в Алматы.

«Когда сюда приезжаю, хочу, чтобы было у меня место, где я могу остановиться, – и не в гостинице. Думаю, наши братья-казахи тоже будут рады, если у меня будет квартира в Алматы», – цитирует бойца Sports.kz.

  • В сентябре 2019 года Нурмагомедов победил американца Дастина Порье и во второй раз защитил титул лучшего легковеса UFC.
  • В апреле 2020 года Хабиб проведет бой против другого американца – Тони Фергюсона.

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