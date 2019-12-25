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Хабиб рассказал, с кем хотел бы подраться после Фергюсона

Хабиб рассказал, с кем хотел бы подраться после Фергюсона
Eurosport

12 мин. назад

Конору придется подождать.

Чемпион UFC в легкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов рассказал, с кем из бойцов промоушна он хотел бы встретиться после поединка с Тони Фергюсоном.

«Рассматриваю ли я вариант боя с Гэтжи? Да, безусловно. У него зрелищные, интересные поединки. Это хорошо, когда спортсмен уверен в себе, у него есть план на бой. Конечно, рассматриваю. Думаю, он хороший боец», – приводит слова Хабиба Sports.kz.

  • Бой против Фергюсона состоится в апреле 2020 года.
  • Ранее Гэтжи заявил, что хочет побить Хабиба и выйти на Конора.

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