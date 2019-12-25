Представитель смешанных единоборств Магомед Исмаилов считает, что Александру Емельяненко не следовало нокаутировать Михаила Кокляева уже в первом раунде.

Исмаилов вызвал младшего Емельяненко на поединок, и Александр согласился – с условием, что организацию и гонорар Магомед берет на себя.

Дата встречи еще неизвестна, но Исмаилов заранее подогревает. «Емельяненко меня подбешивает. Почему? Он мог дать достоять Кокляеву подольше. Было понятно, что Миша не представляет для него никакой угрозы. Но Саша сам осторожничал в начале, а уже потом начал накидывать ему. Мог бы дать этому пауэрлифтеру доработать, в конце концов», – сказал боец в выпуске собственного блога на ютьюбе.

На счету Емельяненко 36 боев в MMA (+28 =1 -7).

Александра вызвал на бой Рамзан Кадыров.

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