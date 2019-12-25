Российский боец MMA Федор Емельяненко поделился ожиданиями от поединка против американца Куинтона Джексона.

«Bellator предложил мне несколько бойцов, и для Японии, наверное, лучше всех подходит Джексон. Мы же с ним шли параллельно. Он также выступал в Японии, был и остается очень известным бойцом в стране, много бился в Америке. Один из самых титулованных и эпатажных, наверное.

Самое опасное в нем – может прилететь там, где не ждешь. Как стоя, так и лежа. Знаю, что он нокаутер, у него тяжелый удар, также в партере он очень хорошо себя чувствует.

Я благодарен Скотту Кокеру за то, что таким будет один из последних моих боев, все-таки время уже подходит. Но я еще не ухожу, еще побьюсь», – заявил Емельяненко.

Бой Емельяненко – Джексон пройдет на турнире Bellator 237 в Японии 29 декабря.

В январе 2019 года Федор уступил техническим нокаутом в первом раунде американцу Райану Бейдеру.

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